Göksel'den deprem paylaşımı: Fena sallandık!

Karantina günlerini şehir hayatından uzak geçiren Göksel, bu süre zarfında takipçileriyle etkileşim halinde kaldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, normalleşme sürecini yaşadığımız şu günlerde de paylaşımlarına devam ediyor.

Ancak Göksel’in hesabından yaptığı son paylaşım depreme denk geldi. Şarkıcı, bu durumu şöyle aktardı:

“Güzel bir gün batımında, tam da bu fotoğrafı paylaşıyorken bir anda fena sallandık. Şükürler olsun herkes iyi. Geçmiş olsun Muğla.”