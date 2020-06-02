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02.06.2020 - 19:28 |

Göktaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Göktaşı ne zaman, nerede çekildi?

Kırklareli'nin Armağan Köyü'nde çekilen Göktaşı filmi, bu akşam izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yılında gösterime giren ve başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı filmle ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Göktaşı filminin oyuncuları ve konusu...

Göktaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Göktaşı ne zaman, nerede çekildi?
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28 Eylül 2018'de vizyona giren Göktaşı filminin başrolünde Şafak Sezer yer alıyor. Komedi türündeki Göktaşı filminin konusu ise merakla araştırılıyor. İşte izlemeyenlerin merakla sorguladığı Göktaşı filmi hakkında bilgiler...

GÖKTAŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Göktaşı filminin konusu: Göktaşı’nda, yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Trakya’da Günebakan köyünde yaşayanların en büyük derdi kuraklıktır. Kuralıktan kurtulmanın yollarını arayan köy halkı, yağmur duasına çıkmaya karar verir. Dualar edilir edilmez tüm gözler semaya çevrilir. Herkesin gözü yağacak yağmurdadır. Fakat onlar beklediklerinden bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Gökten yağmur yerine göktaşı parçaları düşer. Herkes şok içerisindedir. Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar inceleme yapmak için köye akın etmeye başlar ve incelemek için köylülerden aldıkları göktaşları için ciddi ücret öder. Köyün muhtarı İsmet ise bu işten yararlanmaya kararlıdır ve çeşitli kurnazlıklarla halkın sattıklarından bağış toplar. Halk bir yandan ajanlara yüksek fiyatlarla göktaşlarını satmaya çalışırken bir yandan da muhtarın yaptığı kurnazlıklarla uğraşır. Bu sırada muhtarın şarkıcı olma hayalleri kuran oğlu Bahadır, köye haber yapmaya gelen muhabir Ceylan’a gönlünü kaptırırı. Günebakan köyü bu zamana kadar böyle bir curcuna yaşamamıştır.
Caner Erzincan’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan gibi isimler yer alıyor.

GÖKTAŞI FİLMİNİN OYUNCULAR KİMLER?

Şafak Sezer
Bülent Çolak
Ayhan Taş
Tuna Orhan
Mehmet Esen
Sinan Çalışkanoğlu
Ceyhun Fersoy
Yılmaz Gruda

 

 

 

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