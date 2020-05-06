06.05.2020 - 09:46 |
Gonca Vuslateri: Bana bulaşmasın diye tedbir almışsınız
Oyuncu Gonca Vuslateri, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Maske ve eldiven takmadığı görülen Vuslateri, muhabirlerin "Hiçbir önlem almamışsınız" sözleri üzerine gülerek, "Siz bana bulaşmasın diye tedbir almışsınız işte" yanıtını verdi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Cihangir'de köpeğini gezdirdiği görülen Gonca Vuslateri'nin, corona virüse karşı hiçbir tedbir almadan sokağa çıkması dikkat çekti. Telefonlarından başını kaldıramayan oyuncu, görüntülendiğini fark edince panikledi.
Vuslateri, muhabirlerin "Hiçbir önlem almamışsınız" sorusunu, gülerek "Siz bana bulaşmasın diye tedbir almışsınız işte" şeklinde yanıtladı.