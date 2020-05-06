Gonca Vuslateri: Bana bulaşmasın diye tedbir almışsınız

Habertürk'te yer alan habere göre; Cihangir'de köpeğini gezdirdiği görülen Gonca Vuslateri'nin, corona virüse karşı hiçbir tedbir almadan sokağa çıkması dikkat çekti. Telefonlarından başını kaldıramayan oyuncu, görüntülendiğini fark edince panikledi.

Vuslateri, muhabirlerin "Hiçbir önlem almamışsınız" sorusunu, gülerek "Siz bana bulaşmasın diye tedbir almışsınız işte" şeklinde yanıtladı.