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10.06.2020 - 08:25 |

Gonca Vuslateri'nin havuz pozları çok beğenildi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gonca Vuslateri, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Gonca Vuslateri'nin havuz pozları çok beğenildi
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Corona virüs döneminde evden çıkmayan Gonca Vuslateri, henüz tatile çıkamadı. Sıcaklarının artmasıyla birlikte havuza girerek serinlemeye çalışan oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Havuz başında güneşlenen Vuslateri, kendisine eşlik eden Oya Başar'la olan fotoğrafını da "Çiçeğimle güneşlenme keyfi"  notuyla yayınladı.

Gonca Vuslaterinin havuz pozları çok beğenildi

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    Cadde Yazarları

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