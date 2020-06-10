10.06.2020 - 08:25 |
Gonca Vuslateri'nin havuz pozları çok beğenildi
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gonca Vuslateri, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Corona virüs döneminde evden çıkmayan Gonca Vuslateri, henüz tatile çıkamadı. Sıcaklarının artmasıyla birlikte havuza girerek serinlemeye çalışan oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Havuz başında güneşlenen Vuslateri, kendisine eşlik eden Oya Başar'la olan fotoğrafını da "Çiçeğimle güneşlenme keyfi" notuyla yayınladı.