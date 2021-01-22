22.01.2021 - 07:00 |
Gönüllü anne olacak
Berfin Uluman, yardım için gittiği Uganda’daki çocukları görüp etkilenince, onlara gönüllü anne olmaya karar verdi
Berfin Uluman, Afrika’daki miniklere yardım seferberliği için Uganda’ya gitti. Oradaki durumdan etkilenen ressam, 10 sene içerisinde dört çocuğu İstanbul’a getirmek için araştırmalara başladı. Uluman’ın, minikleri şehre getiremezse yaşamları boyunca tüm masraflarını üstlenerek, gönüllü annelik yapacağı öğrenildi.
Uluman, içerisinde un, pirinç, şeker ve yağın olduğu acil gıda paketleriyle ihtiyacı olan 800 aileye yardım dağıttı. Ressamın, kolilere yaklaşık 25 bin dolar (185 bin TL) ödediği iddia edildi. Öksüz ve kimsesiz çocuklara resim yapmayı öğreten Uluman, ayrıca hayatını kaybeden abisi için de su kuyusu açtırdı.
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