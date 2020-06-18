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18.06.2020 - 07:00 |

Görkemli açılış

Yılların başarılı işletmecisi Celal Akkök’ün sahibi olduğu Litera Restaurant, pandemi sonrası yeniden açılışını 15 Haziran’da yaptı. 2003 yılından bugüne dek faaliyetine aynı adreste devam eden, Türk ve dünya mutfağının neoklasik lezzetlerini sunan mekanda sıhhi önlemler en üst düzeyde alındı.

Görkemli açılış
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Yılların başarılı işletmecisi Celal Akkök’ün sahibi olduğu Litera Restaurant, pandemi sonrası yeniden açılışını 15 Haziran’da yaptı. 2003 yılından bugüne dek faaliyetine aynı adreste devam eden, Türk ve dünya mutfağının neoklasik lezzetlerini sunan mekanda sıhhi önlemler en üst düzeyde alındı. Celal-Sevim Akkök çiftinin ev sahipliğinde, İstanbul Boğazı, Haliç ve Tarihi Yarımada manzaraları eşliğinde bir araya gelen isimler arasında, Eda Pala Alize, Gözde Ural, Vedat Bayrak, Ahmet Ümit ve Dr. Emrah Ermiş ile ailesi yer aldı. Çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları canlı 80’ler/90’lar performansıyla öne çıkan restoran, menüsündeki Türk mezeleri, İspanyol tapasları, sağlıklı vegan/vejetaryen yiyecek sunumlarıyla dikkat çekiyor.

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