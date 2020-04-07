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07.04.2020 - 07:00 |

Görünmez kaza!

İş dünyasında geçen yoğun bir hayatın ardından, emekliliğinin tadını çıkaran Can Kıraç, nazara geldi.

Görünmez kaza!

İş dünyasında geçen yoğun bir hayatın ardından, emekliliğinin tadını çıkaran Can Kıraç, nazara geldi. Geçtiğimiz haftalarda Çamlıca’daki evinde merdivenden düşerek kalçasını kıran 93 yaşındaki Can Bey, 25 günlük nekahet devresinin ardından, önceki gün ayağa kalktı. İş insanı, ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak, “Geçmiş olsun” dileklerini kabul etti.

Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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