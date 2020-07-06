Gözde Demiral (MiaFitz) kimdir? Gözde Demiral kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Exatlon Challenge Türkiye programı Netflix'te yayımlandı.16 sosyal medya fenomenin yarıştığı programda yer alan isimlerin yaşamları gündemde merak konusu. Gözde Demiral, Exatlon Challenge Türkiye programında Beyaz takımda yarışıyor. Peki Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Gözde Demiral (MiaFitz) kimdir?

GÖZDE DEMİRAL KİMDİR?

Gözde Demiral 1998 yılında doğdu. Aslen İzmir doğumlu Demiral, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nden mezun olmuştur. Twitch kanalında (miafitz) isimli kanalın sahibidir. 7 yaşından itibaren uzun süre tiyatro ile ilgilense de ilerleyen süreçte bazı nedenlerden dolayı 2017 senesinde tiyatroyu bıraktığını belirtmiştir.

Ülkemizin içerik üreticilerinin ödüllendirildiği bir ödül töreninde Yılın Kadın Yayıncısı ödülünü almıştır.

Resmi instagram hesabında ki takipçi sayısı 354bin, miafitz Twitch kanalında ise 380 Binin üzerinde takipçisi vardır. Youtube video kanalında ki abone sayısı ise 28,7 B…

2019 yılında Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Acun Ilıcalı‘nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge‘ın yarışmacı kadrosuna dahil olmuştur. Yarışma için Dominik’e giden Gözde Demiral yarışmanın iddialı isimleri arasında yer almaktadır.

Adının neden MiaFitz olduğunu ise şu şekilde açıklıyor;

“Mia Fitz ismini yaklaşık 5 sene önce blog olarak kullanacağım bir Instagram hesabı açarken seçtim. Mia sevdiğim bir isim ancak sadece Mia’yı alamayacağım için bir soyad uydurmam gerektiğini düşündüm. Ve düşünürken F. Scott Fitzgerald’ın bir kitabı çarptı gözüme. Kendisi en sevdiğim yazarlardan birisi. Dedim ki neden kısaltıp Fitz’i kullanmayayım? Ve ismim bu şekilde ortaya çıktı. Garip bir şekilde bu ismin hayatımın her zaman bir parçası olacağını hissediyordum. Twitch yayıncılığına başlama kararını ise 2017 yılında katıldığım Gaming İstanbul fuarında aldım. Fuara gittiğimde sadece fuardaki röportajlardan ve sunuculuktan sorumluydum. Orada bir stantta tanıştığım bir kişi bunu yapmam gerektiğine ikna etti ve fuarın üstünden 6 ay geçtikten sonra anca başlayabildim. Hikâyesi tam olarak bu.”