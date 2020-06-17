Gözde Kansu kimdir, boyu kaç? Kuaförüm Sensin Gözde Kansu hangi dizilerde rol aldı?
Show TV ekranında yayınlanan Kuaförüm Sensin programında sunuculuk yapan Gözde Kansu kimdir sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Oyunculuğa bale ile başlayan sonrasın Tiyatro bölümünde eğitimine devam eden Gözde Kansu birçok dizi ve filmde yer aldı. 1995 yılında ilk olarak Çiçek Taksi dizisinde rol alan oyuncu son olarak Sen Anlat Karadeniz adlı dizide yer almıştı. İşte Gözde Kansu biyografisi...
Gözde Kansu kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kuaförüm Sensin yarışmasında 2019 yılından bu yana sunuculuk görevini yerine getiren Gözde Kansu kariyerine bale eğitimi alarak başlasa da sonraki süreçtr tiyatro eğitimi alarak yoluna devam etti. İlk olarak 1995 yılında yayınlanmaya başlayan Çiçek Taksi dizisinde rol alan Kansu, Issız Adam, Neşeli Hayat ve Aşk Üçgeni gibi filmlerde rol aldı. İşte Gözde Kansu hakkında merak edilenler...
GÖZDE KANSU KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.
Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.
Gözde Kansu Aslan burcudur.171 cm boyunda ve 56 kg ağırlığında olan Gözde Kansu her zaman güzel ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
FİLMOGRAFİSİ
1995 Çiçek Taksi
1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz
2000 Abuzer Kadayıf
2000 Üzgünüm Leyla
2002 En Son Babalar Duyar
2002 Yeter Anne
2003 Kurşun Yarası
2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet
2004 Canım Benim
2005 Kısmet
2005 Haylaz Babam
2006 Cemile
2007-2008 Dudaktan Kalbe
2008 Issız Adam
2009 Aşk Üçgeni
2009 Bahar Dalları
2009 Neşeli Hayat
2010 Hanımın Çiftliği
2011 Al Yazmalım
2011 Cast-ı Olan mı Var
2013 Kutsal Bir Gün
2014 Ankara'nın Dikmeni
2015 Geçmiş
2015 Medcezir
2016-2017 İçerde
2018- Sen Anlat Karadeniz