Gözde Kansu kimdir, boyu kaç? Kuaförüm Sensin Gözde Kansu hangi dizilerde rol aldı?

Gözde Kansu kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kuaförüm Sensin yarışmasında 2019 yılından bu yana sunuculuk görevini yerine getiren Gözde Kansu kariyerine bale eğitimi alarak başlasa da sonraki süreçtr tiyatro eğitimi alarak yoluna devam etti. İlk olarak 1995 yılında yayınlanmaya başlayan Çiçek Taksi dizisinde rol alan Kansu, Issız Adam, Neşeli Hayat ve Aşk Üçgeni gibi filmlerde rol aldı. İşte Gözde Kansu hakkında merak edilenler...

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

Gözde Kansu Aslan burcudur.171 cm boyunda ve 56 kg ağırlığında olan Gözde Kansu her zaman güzel ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FİLMOGRAFİSİ

1995 Çiçek Taksi

1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz

2000 Abuzer Kadayıf

2000 Üzgünüm Leyla

2002 En Son Babalar Duyar

2002 Yeter Anne

2003 Kurşun Yarası

2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet

2004 Canım Benim

2005 Kısmet

2005 Haylaz Babam

2006 Cemile

2007-2008 Dudaktan Kalbe

2008 Issız Adam

2009 Aşk Üçgeni

2009 Bahar Dalları

2009 Neşeli Hayat

2010 Hanımın Çiftliği

2011 Al Yazmalım

2011 Cast-ı Olan mı Var

2013 Kutsal Bir Gün

2014 Ankara'nın Dikmeni

2015 Geçmiş

2015 Medcezir

2016-2017 İçerde

2018- Sen Anlat Karadeniz