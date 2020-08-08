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08.08.2020 - 08:22 |

Gözde Kansu 'Kuaförüm Sensin'den ayrıldı

Show TV'de ekrana gelen Bülent Ersoy'un da jüri koltuğunda oturduğu 'Kuaförüm Sensin'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu yarışmadan ayrıldığını açıkladı.

Gözde Kansu 'Kuaförüm Sensin'den ayrıldı
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Kuaförüm Sensin’de bu hafta alışılmışın dışında bir veda yaşandı. Final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu’dan geldi.

“OYUNCULUĞA GERİ DÖNECEĞİM"

Sunucu Gözde Kansu bu hafta son bölümle izleyicilerin karşısına çıktığını açıkladı. Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.

INSTAGRAM'DAN VEDA MESAJI

Gözde Kansu, Instagram'dan paylaştığı veda mesajında ise "Son günümdeyim. Duygu selindeyim şuan" notunu yazdı.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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