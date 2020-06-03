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03.06.2020 - 07:32 |

Gregory Tyree Boyce'nin ölüm nedeni belli oldu

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden, Amerikalı aktör Gregory Tyree Boyce ile kız arkadaşının ölüm nedeni ortaya çıktı.

Gregory Tyree Boyce'nin ölüm nedeni belli oldu
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2000'li yıllara damga vuran 'Alacakaranlık' (Twilight) serisi ile adını duyuran 30 yaşındaki aktör Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki kız arkadaşının ölüm sebebi belli oldu.

13 Mayıs’ta Las Vegas’taki evinde ölü bulunan genç çiftin aşırı doz uyuşturucu etkisiyle zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis raporunda, cesetlerin yanında pipet ve plastik kartın yanı sıra bilinmeyen bir beyaz toz madde bulunduğu belirtilmiş, bulunduklarında çiftin bir süre önce hayatlarını kaybettiğini gösteren belirtiler taşıdıkları vurgulanmıştı.

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Cadde Yazarları

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