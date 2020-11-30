30.11.2020 - 16:09 |
Gülben Ergen okul yıllarına ait fotoğrafını paylaştı
Pandemi sürecini evinde geçiren ünlü isimler eski günleri yad etmeye devam ediyor. Bu ünlülerden biri olan Gülben Ergen ise lise yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olan Gülben Ergen okul yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ergen’in, 'yine bir süslü yine bir havalı mıyım, çaktırmadan?' mesajıyla yayınladığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü ismin fotoğrafına, 'Hep aynı, hep en güzel' yorumları yapıldı.