MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gülben Ergen: Taksi plakam hiç olmadı!
15.02.2021 - 10:49 |

Gülben Ergen: Taksi plakam hiç olmadı!

Şarkıcı Gülben Ergen, kazandığı parayı müziğe yatırdığını söyledi: Hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu.

Gülben Ergen: Taksi plakam hiç olmadı!
ABONE OL

Gülben Ergen, Emel Yalçın’ın YouTube programına konuk oldu. İş hayatından kazandığı parayı yine müziğe yatırmayı tercih ettiğini belirten sanatçı, “Mesleğine yatırım yapmak zorundasın. Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim” dedi.

Gülben Ergen: Taksi plakam hiç olmadı

"KALABALIK VE ZOR KADINIM"
“Kendinle ilişki yaşar mıydın?” sorusuna kahkaha atarak yanıt veren Gülben Ergen, “Hayır, çok kalabalık, çok zor kadınım” şeklinde konuştu.

'Çocuklar Gülsün Diye' adında bir derneği bulunan sanatçı, “Mezar taşına ne yazılmasını istersin?” sorusuna, "Çocuklar gülsün diye çok uğraştı yazılsın isterim” cevabını verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Okan Bayülgen'den Gülben Ergen'i kızdıran sözler!
Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Yoğun kar yağışı altında oynanacak

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Yoğun kar yağışı altında oynanacak

NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi

NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm! Maç saatinde yoğun kar var...

Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm! Maç saatinde yoğun kar var...

Avustralya Açık'ta Nadal ve Medvedev çeyrek finalde

Avustralya Açık'ta Nadal ve Medvedev çeyrek finalde

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet