Gülben Ergen'den 23 Nisan sürprizi

Gülben Ergen, ülke genelinde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle bu yıl kutlamaların yapılmayacağı için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak seslendirdiği marşın klibi için hayranlarına, "Evinde kırmızı-beyaz tişörtünle, elinde Türk Bayrağı'nla çekeceğin videonu bana yolla" çağrısı yaptı.

Şimdiye kadar başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Türkiye'ye 40 anaokulu hediye eden Ergen'in klip çağrısı yoğun ilgiyle karşılandı.