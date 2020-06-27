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27.06.2020 - 11:34 |

Günay Musayeva: Dövmelerimi sildiriyorum

Model Günay Musayeva, önceki akşam Nişantaşı'nda bir eczaneden çıkarken görüntülendi.

Günay Musayeva: Dövmelerimi sildiriyorum
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Eski sevgilisi Taha Tatlıcı'ya bıçak çektiği haberleriyle gündeme gelen Günay Musayeva, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Museyeva, "Covid-19 sürecince hep evdeydik, bol bol spor yaptım" dedi.

Bileğindeki krem izleri dikkat çeken manken, "Dövmelerimi sildirmeye başladım, şimdi oradan geliyorum" diye konuştu. (Sabah)

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