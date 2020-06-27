27.06.2020 - 11:34 |
Günay Musayeva: Dövmelerimi sildiriyorum
Model Günay Musayeva, önceki akşam Nişantaşı'nda bir eczaneden çıkarken görüntülendi.
Eski sevgilisi Taha Tatlıcı'ya bıçak çektiği haberleriyle gündeme gelen Günay Musayeva, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.
Fit görüntüsüyle dikkat çeken Museyeva, "Covid-19 sürecince hep evdeydik, bol bol spor yaptım" dedi.
Bileğindeki krem izleri dikkat çeken manken, "Dövmelerimi sildirmeye başladım, şimdi oradan geliyorum" diye konuştu. (Sabah)