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01.02.2021 - 07:00 | | SERCAN KISMET Â

Gürman rolü Pekinâ€™e kaptÄ±rdÄ±

Ã–ykÃ¼ GÃ¼rmanâ€™Ä±n Ã§ekimleri devam eden Dilber Ayâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± anlatan â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Dev KadÄ±n Dilber Ayâ€™ filminin kadrosundan son dakika Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Gürman rolü Pekinâ€™e kaptÄ±rdÄ±
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Ã–ykÃ¼ GÃ¼rmanâ€™Ä±n Ã§ekimleri devam eden Dilber Ayâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± anlatan â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Dev KadÄ±n Dilber Ayâ€™ filminin kadrosundan son dakika Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n, yapÄ±mcÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin imza aÅŸamasÄ±na gelmesine raÄŸmen rolÃ¼ BÃ¼ÅŸra Pekinâ€™e kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ayâ€™Ä± canlandÄ±rmak istediÄŸi iÃ§in Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ konuÅŸulan GÃ¼rmanâ€™Ä±n, yeni projeleri deÄŸerlendirdiÄŸi konuÅŸuluyor.

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde YazarlarÄ±

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