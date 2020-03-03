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03.03.2020 - 07:00 |

Güven Kıraç, ‘Hekimoğlu’nda

Güven Kıraç, başrolünü Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’ dizisine, konuk oluyor.

Güven Kıraç, ‘Hekimoğlu’nda

Güven Kıraç, başrolünü Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’ dizisine, konuk oluyor. Kanal D’de bugün ekrana gelecek bölümde, iş insanı Vahap Ergün karakterine hayat verecek oyuncu, hastanede tüm dengelerin değişmesine sebep olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
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