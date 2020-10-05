MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Güvenli turizm uygulamalarını deneyimlediler
05.10.2020 - 07:00 |

Güvenli turizm uygulamalarını deneyimlediler

Türkiye’nin güvenli turizm sertifikası uygulamalarını yerinde deneyimlemek üzere TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından Patara Prince Hotel&Resort’de ağırlanan bir grup Ukraynalı basın mensubu, beş gün boyunca Antalya çevresindeki pek çok tarihi ve doğal mekanları ziyaret etti.

Güvenli turizm uygulamalarını deneyimlediler
ABONE OL

Türkiye’nin güvenli turizm sertifikası uygulamalarını yerinde deneyimlemek üzere TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından Patara Prince Hotel&Resort’de ağırlanan bir grup Ukraynalı basın mensubu, beş gün boyunca Antalya çevresindeki pek çok tarihi ve doğal mekanları ziyaret etti. Ekip, havalimanına inişlerinden itibaren başlayan transferler, otelde konaklama, yeme-içme gibi bir turistin geçirdiği her aşamada Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan ve titizlikle denetlenen güvenli turizm sertifikası uygulamalarını bire bir yaşama fırsatı buldu.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimlerdir, film nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir?

7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimlerdir, film nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir?

Demet Şener eşiyle öğle yemeğinde

Demet Şener eşiyle öğle yemeğinde

Merve Özbey: Gün geçtikçe heyecanımız artıyor

Merve Özbey: Gün geçtikçe heyecanımız artıyor

Çocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Çocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Sıradaki Haber