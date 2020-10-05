Güvenli turizm uygulamalarını deneyimlediler

Türkiye’nin güvenli turizm sertifikası uygulamalarını yerinde deneyimlemek üzere TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından Patara Prince Hotel&Resort’de ağırlanan bir grup Ukraynalı basın mensubu, beş gün boyunca Antalya çevresindeki pek çok tarihi ve doğal mekanları ziyaret etti. Ekip, havalimanına inişlerinden itibaren başlayan transferler, otelde konaklama, yeme-içme gibi bir turistin geçirdiği her aşamada Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan ve titizlikle denetlenen güvenli turizm sertifikası uygulamalarını bire bir yaşama fırsatı buldu.