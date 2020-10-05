05.10.2020 - 07:00 |
Güvenli turizm uygulamalarını deneyimlediler
Türkiye’nin güvenli turizm sertifikası uygulamalarını yerinde deneyimlemek üzere TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından Patara Prince Hotel&Resort’de ağırlanan bir grup Ukraynalı basın mensubu, beş gün boyunca Antalya çevresindeki pek çok tarihi ve doğal mekanları ziyaret etti.
Türkiye’nin güvenli turizm sertifikası uygulamalarını yerinde deneyimlemek üzere TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından Patara Prince Hotel&Resort’de ağırlanan bir grup Ukraynalı basın mensubu, beş gün boyunca Antalya çevresindeki pek çok tarihi ve doğal mekanları ziyaret etti. Ekip, havalimanına inişlerinden itibaren başlayan transferler, otelde konaklama, yeme-içme gibi bir turistin geçirdiği her aşamada Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan ve titizlikle denetlenen güvenli turizm sertifikası uygulamalarını bire bir yaşama fırsatı buldu.