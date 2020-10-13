Güvercin hayranlarıyla buluşacak

Güvercin dizisinin düşen reytingleri ve pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte dizinin 16. bölümde final yapması kararı alınmıştı. Geçen ay dizi ekibi yeniden bir araya geldi ve 16. final bölümünün çekimleri gerçekleşti.

Eldeki 2 stok bölüm ve son çekilen 16. final bölümüyle birlikte dizinin hayranları Star TV’de yeniden buluşacak. 14 Ekim Çarşamba akşamı Güvercin'in 14. bölümü ekrana gelecek.