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13.10.2020 - 11:33 |

Güvercin hayranlarıyla buluşacak

Oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Dilan Telkök ve Gözde Fidan’ın yer aldığı Güvercin dizisi Star TV ekranında geçen sezon 13 bölüm yayınlandı.

Güvercin hayranlarıyla buluşacak
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Güvercin dizisinin düşen reytingleri ve pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte dizinin 16. bölümde final yapması kararı alınmıştı. Geçen ay dizi ekibi yeniden bir araya geldi ve 16. final bölümünün çekimleri gerçekleşti.

Eldeki 2 stok bölüm ve son çekilen 16. final bölümüyle birlikte dizinin hayranları Star TV’de yeniden buluşacak. 14 Ekim Çarşamba akşamı Güvercin'in 14. bölümü ekrana gelecek.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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