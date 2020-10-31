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31.10.2020 - 07:00 |

Güzellik daveti

Evde iğnesiz botoks imkanı sunan Luna Microcare Eternal Türkiye tanıtımı, markanın Beykoz’daki çiftliğinde gerçekleştirildi.

Güzellik daveti
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Evde iğnesiz botoks imkanı sunan Luna Microcare Eternal Türkiye tanıtımı, markanın Beykoz’daki çiftliğinde gerçekleştirildi. Güzellik editörü Yağmur Kalyoncu, marka sahibi Dr. Muhammet Avcil ve Türkiye distribütörleri Yavuz Güleç, Taylan Tekin’in ev sahipliğindeki davete, güzellik dünyasına yön veren editörler ve ünlü isimler katıldı. Misafirler, evde iğnesiz botoks imkanı sunan teknoloji ile tanışıp, keyifli anlar geçirdi.

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