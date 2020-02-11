Güzellik saati

Burcu Özüyaman’ın ‘Güzellik elinizin altında’ sloganıyla sektöre giren Etiler’deki merkezi görkemli bir davetle kapılarını açtı. Özüyaman ve dostu Gülay Kamaz’ın ev sahipliğindeki etkinliğe; Saoud Ghandour, Rachad Ghandour, Nalan Aksoy, Reyhan-Monik İpekel, Yasmin Gülman, Burcu Şendir, Serap Tibuk, Elif İnci Aras ve Jülide Önengüt katıldı. Güzellik tüyoları alan konuklar, kişisel bakım yaptırma fırsatı da buldu. Renkli geçen açılışa, Aksoy’un hazırladığı lezzetli ikramlar damga vurdu.