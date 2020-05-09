Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Askerde filmi ne zaman çekildi?

Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araşştırma konusu olmaya devam ediyor. Başrollerinde birbirinden usta isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Askerde filminin çekildiği yıl ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Okulun müdürü olan Bedri, Hababam Sınıfını askere göndermenin en doğru yol olduğuna karar verir. Hababam Sınıfı öğrencileri bir anda kendilierini kışlada bulur ve beklemedikleri hayata alışmak zorunda kalırlar. İşte Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Hababam Sınıfı Askerde, 2005 çıkışlı Türk komedi filmi.

Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.

HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ OYUNCU KADROSU

Oyuncular ve karakterler

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)

Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)

Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Ceyhun Yılmaz (Kermit)

Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)

Ümit Okur (Emir Eri Besim)

Kerem Alışık (Sabit)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)

Tuncay Akça

Nejat Birecik

Hamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)

Mustafa Turan (Hüseyin)

Ceylan Güvenç

Melisa Toros

Helin Avşar

Seçkin Piriler (Arzucan)

Duran Uruç (Tomarzalı)

Fadı Mahfouz (Dozer)