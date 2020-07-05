Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Güle Güle filmi hangi yıl çekildi?
Hababam Sınıfı Güle Güle filmi bu akşam TV ekranında yeniden ekrana gelecek. Filmi izleyecek olan seyirciler Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya devam ediyor. Doğulu bir ailede yetişen Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bülbül'ün tayininin Özel Çamlıca Lisesine çıkmasının ardından Hababam Sınıfı öğrencileri Anadolu'dan gelen öğretmenlerinin şivesi ile dalga geçer ve onu küçük görürler Mehmet Hoca bu duruma ilk başta aldırış etmese de sonradan bu durumu kabullenemez. Peki Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Hababam Sınıfı Güle Güle filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Adile Naşit, İlyas Salman, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda Mehmet Ali Erbil, Cem Özer gibi usta isimlerin yer aldığı filmde Edebiyat hocası rolünde karşımıza bu filmde İlyas Salman çıkıyor. İşte Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Hababam Sınıfı Güle Güle, "Hababam Sınıfı" serisinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmidir. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Bu film; serinin altıncı filmi olmak üzere "İnek Şaban", "Güdük Necmi", "Damat Ferit" karakterlerini canlandıran Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ikinci film olmasının yanı sıra, "Kel Mahmut" karakteriyle ünlenen Münir Özkul'un yer almadığı tek "Hababam Sınıfı" filmidir.
Filmin başrollerinde İlyas Salman, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Hüseyin Kutman, Fulya Özcan, Yaprak Özdemiroğlu, Mehmet Nuri Durak, Savaş Dinçel, Osman Cavcı, Yonca Evcimik ve Cem Özer bulunmaktadır.
Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta Anadolu'dan gelen ve köylü şivesiyle konuşan Mehmet Öğretmeni küçümserler ve ona yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ananın kızı Ayşegül de okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden ve annesinin okulda hizmetli olmasından utanan Ayşegül, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Ayşegül aynı zamanda arkadaşlarının eşyalarını da çalmaktadır. Hafize Ana durumu Mehmet Bülbül'e açınca Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül ile de yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Fakat sınıfta bulunan öğrencilerden Gamze (Yaprak Özdemiroğlu) Öğretmeni Mehmet Bülbül'e büyük bir aşk besler ve Ayşegül ile ilgilenmesini kıskanır. Olaylar bu konu üzerinde gelişir. Bütün sınıf Mehmet Hocayı çok sevmiştir ancak Mehmet Hocanın tayini çıkar ve bütün sınıf onun şerefine bir parti düzenler. Bütün sınıf Mehmet Hocayı tren garına kadar gelip uğurlar.
Oyuncular
İlyas Salman - Mehmet Bülbül
Adile Naşit - Hafize Ana
Ayşen Gruda - Melahat
Mehmet Ali Erbil - Ali
Savaş Dinçel - Müjdat Eken
Hüseyin Kutman - Osman Müdür
Özden Özgürdal - Öğrenci
Şevket Altuğ - Şevket Hoca
Yaprak Özdemiroğlu - Gamze
Fulya Özcan - Ayşegül
Cem Özer - Mülayim
Osman Cavcı - Ekrem
Kemal Uzun - Sefa
Yonca Evcimik - Yonca
Melih Çardak - Engin
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
Ahmet Açan - Okul Müdürü
Mehmet Nuri Durak - Öğrenci
Orhan Başaran - Bücür
Enis Ergün - Aşık Kerem
Film 1981 yılında çekildi.