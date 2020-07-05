Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Güle Güle filmi hangi yıl çekildi?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Adile Naşit, İlyas Salman, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda Mehmet Ali Erbil, Cem Özer gibi usta isimlerin yer aldığı filmde Edebiyat hocası rolünde karşımıza bu filmde İlyas Salman çıkıyor. İşte Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Hababam Sınıfı Güle Güle, "Hababam Sınıfı" serisinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmidir. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Bu film; serinin altıncı filmi olmak üzere "İnek Şaban", "Güdük Necmi", "Damat Ferit" karakterlerini canlandıran Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ikinci film olmasının yanı sıra, "Kel Mahmut" karakteriyle ünlenen Münir Özkul'un yer almadığı tek "Hababam Sınıfı" filmidir.

Filmin başrollerinde İlyas Salman, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Hüseyin Kutman, Fulya Özcan, Yaprak Özdemiroğlu, Mehmet Nuri Durak, Savaş Dinçel, Osman Cavcı, Yonca Evcimik ve Cem Özer bulunmaktadır.

Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta Anadolu'dan gelen ve köylü şivesiyle konuşan Mehmet Öğretmeni küçümserler ve ona yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ananın kızı Ayşegül de okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden ve annesinin okulda hizmetli olmasından utanan Ayşegül, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Ayşegül aynı zamanda arkadaşlarının eşyalarını da çalmaktadır. Hafize Ana durumu Mehmet Bülbül'e açınca Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül ile de yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Fakat sınıfta bulunan öğrencilerden Gamze (Yaprak Özdemiroğlu) Öğretmeni Mehmet Bülbül'e büyük bir aşk besler ve Ayşegül ile ilgilenmesini kıskanır. Olaylar bu konu üzerinde gelişir. Bütün sınıf Mehmet Hocayı çok sevmiştir ancak Mehmet Hocanın tayini çıkar ve bütün sınıf onun şerefine bir parti düzenler. Bütün sınıf Mehmet Hocayı tren garına kadar gelip uğurlar.

Oyuncular

İlyas Salman - Mehmet Bülbül

Adile Naşit - Hafize Ana

Ayşen Gruda - Melahat

Mehmet Ali Erbil - Ali

Savaş Dinçel - Müjdat Eken

Hüseyin Kutman - Osman Müdür

Özden Özgürdal - Öğrenci

Şevket Altuğ - Şevket Hoca

Yaprak Özdemiroğlu - Gamze

Fulya Özcan - Ayşegül

Cem Özer - Mülayim

Osman Cavcı - Ekrem

Kemal Uzun - Sefa

Yonca Evcimik - Yonca

Melih Çardak - Engin

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Ahmet Açan - Okul Müdürü

Mehmet Nuri Durak - Öğrenci

Orhan Başaran - Bücür

Enis Ergün - Aşık Kerem

Film 1981 yılında çekildi.