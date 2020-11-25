Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı ilk ne zaman çekildi?
Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir. Serinin ilk filmi 1975 yılında yapılmış olan Hababam Sınıfı'dır. Bunu daha sonra yine 1975 yapımı olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976 yapımı olan Hababam Sınıfı Uyanıyor ile Hababam Sınıfı Tatilde, 1978 yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve 1981 yapımı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri izler. Peki Hababam Sınıfı oyuncuları kimler?
Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin başında gelen Hababam Sınıfı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Hem duygu dolu sahnelere hem de eğlence dolu sahneleri bir araya getiren Hababam Sınıfı izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Peki Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin başında gelen Hababam Sınıfı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Hem duygu dolu sahnelere hem de eğlence dolu sahneleri bir araya getiren Hababam Sınıfı izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Peki Hababam Sınıfı oyuncuları kimler?
HABABAM SINIFI OYUNCULARI
Oyuncular Karakterler
Münir Özkul Kel Mahmut
Adile Naşit Hafize Ana
Kemal Sunal İnek Şaban (karakter)
Tarık Akan Damat Ferit (hayalî karakter)
Halit Akçatepe Güdük Necmi
Feridun Şavlı Domdom Ali
Cem Gürdap Tulum HayriA
hmet Arıman Hayta İsmail
Cengiz Nezir Bozum Cahit
Bülent İğdiroğlu Kalem Şakir
Muharrem Gürses Okul Müdürü
Ergin Orbey Hüseyin Şevki Topuz
Akil Öztuna Alkil Hoca
Tuncay Akça Bacaksız
HABABAM SINIFI İLK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından uyarlanan 1975 çıkışlı Türk filmi.
HABABAM SINIFI KONUSU
Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat A sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.