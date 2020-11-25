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25.11.2020 - 14:55 |

Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı ilk ne zaman çekildi?

Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir. Serinin ilk filmi 1975 yılında yapılmış olan Hababam Sınıfı'dır. Bunu daha sonra yine 1975 yapımı olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976 yapımı olan Hababam Sınıfı Uyanıyor ile Hababam Sınıfı Tatilde, 1978 yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve 1981 yapımı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri izler. Peki Hababam Sınıfı oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı ilk ne zaman çekildi?
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Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin başında gelen Hababam Sınıfı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Hem duygu dolu sahnelere hem de eğlence dolu sahneleri bir araya getiren Hababam Sınıfı izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Peki Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin başında gelen Hababam Sınıfı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Hem duygu dolu sahnelere hem de eğlence dolu sahneleri bir araya getiren Hababam Sınıfı izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Peki Hababam Sınıfı oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI OYUNCULARI

Oyuncular Karakterler

Münir Özkul Kel Mahmut

Adile Naşit Hafize Ana

Kemal Sunal İnek Şaban (karakter)

Tarık Akan Damat Ferit (hayalî karakter)

Halit Akçatepe Güdük Necmi

Feridun Şavlı Domdom Ali

Cem Gürdap Tulum HayriA

hmet Arıman Hayta İsmail

Cengiz Nezir Bozum Cahit

Bülent İğdiroğlu Kalem Şakir

Muharrem Gürses Okul Müdürü

Ergin Orbey Hüseyin Şevki Topuz

Akil Öztuna Alkil Hoca

Tuncay Akça Bacaksız

HABABAM SINIFI İLK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından uyarlanan 1975 çıkışlı Türk filmi.

HABABAM SINIFI KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat A sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

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