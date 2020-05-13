Hababam Sınıfı Üç Buçuk nerede, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Üç Buçuk konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?
2005 yılında İstanbul Çamlıca Lisesi'nde çekilen ve yepyeni versiyonuyla vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Hababam Sınıfı Üç Buçuk, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki Hababam Sınıfı Üç Buçuk konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?
HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK KONUSU NEDİR?
Askerliğini bitiren şamatacı Hababam Sınıfı yuvasına geri döner. Bir türlü iflah olmayan sınıf, Çamlıca Lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir. Okul müdürü Deli Bedri Hababam Sınıfı'nı bu kez kesin göndermek niyetindedir. Karısı Deli Bedriye ve oğlu ile beraber okula taşınır. Türlü numaralarla onlardan kurtulmaya kararlıdır. Deli Bedriye'yi de çok geçmeden düşmanları arasına katan Hababam Sınıfı'nı yeni sürprizler beklemektedir. Okul koridorlarında yeni bir kovalamaca başlar. Kadrosunu yeni isimler katarak vazgeçilmez karakterleri ile yoluna devam eden film, bu kez korku ve komediyi aynı anda yaşatmayı hedefliyor.
HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI KİMLERDİR?
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Memet Ali Alabora - Matkap Emre
Peker Açikalin - Psiko
Melih Ekener - Bebe Ruhi
Dost Elver - Peltek Dincoz
Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri
Zihni Göktay - Yusuf Yusuf
Hamit Haskabal - Niyazi Bayir
Zeynep Karacan - Itir
Kibariye - Sutlu Nuriye
Cengiz Küçükayvaz - Kötü Kenan
Deniz Oral - Sumo