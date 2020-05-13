Hababam Sınıfı Üç Buçuk nerede, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Üç Buçuk konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK KONUSU NEDİR?



Askerliğini bitiren şamatacı Hababam Sınıfı yuvasına geri döner. Bir türlü iflah olmayan sınıf, Çamlıca Lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir. Okul müdürü Deli Bedri Hababam Sınıfı'nı bu kez kesin göndermek niyetindedir. Karısı Deli Bedriye ve oğlu ile beraber okula taşınır. Türlü numaralarla onlardan kurtulmaya kararlıdır. Deli Bedriye'yi de çok geçmeden düşmanları arasına katan Hababam Sınıfı'nı yeni sürprizler beklemektedir. Okul koridorlarında yeni bir kovalamaca başlar. Kadrosunu yeni isimler katarak vazgeçilmez karakterleri ile yoluna devam eden film, bu kez korku ve komediyi aynı anda yaşatmayı hedefliyor.



HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI KİMLERDİR?



Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Memet Ali Alabora - Matkap Emre

Peker Açikalin - Psiko

Melih Ekener - Bebe Ruhi

Dost Elver - Peltek Dincoz

Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri

Zihni Göktay - Yusuf Yusuf

Hamit Haskabal - Niyazi Bayir

Zeynep Karacan - Itir

Kibariye - Sutlu Nuriye

Cengiz Küçükayvaz - Kötü Kenan

Deniz Oral - Sumo