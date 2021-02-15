Hadise'den filtreli paylaşımı

2020 yılının son aylarında sekiz aylık ilişkilerini bitiren şarkıcı Hadise Açıkgöz ile oyuncu Kaan Yıldırım, hayranlarını şaşırtmıştı.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞTIKLARINI HADİSE DUYURDU

Ancak ayrılığa dayanamayan ikili, aşklarına bir şans daha verdi. Hatta Hadise geçtiğimiz haftalarda reklam yüzü olduğu markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamış ve "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.

FİLTRELİ SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Barışma kararından sonra aşklarını sosyal medyada gözler önüne sermeye devam eden çiftten Hadise, son olarak Sevgililer Günü'nde eski bir karelerini yayınladı.

Ünlü çift, filtre ile ergenlik yıllarına döndü. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafın altına "7’den 77’ye Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun" notunu düştü.

ÖPMEYE DOYAMADI

Öte yandan geçtiğimiz hafta da Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. 34 yaşındaki Yıldırım, Hadise'yi öperken verdiği bu pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu da gönderisini yorumlara kapatmıştı.

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı, evlilik haberiyle ilgili, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı. Hadise, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.