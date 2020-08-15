Hadise'den Kaan Yıldırım'a: Bir sen, bir ben, bir de 'Benek'

Karantina sürecini birlikte geçiren ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Kaan Yıldırım ve Hadise arasındaki ilişki her geçen gün evlilik yolunda ilerliyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikiliden Hadise bu defa ilginç bir göndermede bulundu.

Hadise geçtiğimiz günlerde sevgilisinin köpeğine Instagram hesabı açmıştı. Bu hesaptan sık sık paylaşım yapan şarkıcı, bu kez de Kaan ile Benek’in birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin fotoğrafın altına yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

'BİR SEN, BİR BEN, BİR DE BENEK'

Hadise, Kaan ve Benek fotoğrafının altına şu yorumu yaptı: “Bir sen bir ben bir de Benek” paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.