Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz hakkında icra takibi!

Hülya Açıkgöz icra takibine itiraz edince takip durdu. Hürriyet'in haberine göre; takibin durması üzerine itirazın iptali istemiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne 34 bin 135 bin liralık dava açan banka, ayrıca Hülya Açıkgöz’ün icra inkâr tazminatına çarptırılmasını istedi.

Bir dönem Hadise'nin menajerliğini yapan Hülya Açıkgöz, uzun bir süredir kız kardeşiyle görüşmüyor.