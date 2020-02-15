Haftanın mekanları...

Yüzde 100 doğal









Yurt dışındaki ilk şubesini Dubai’de açan Hafız Mustafa’nın, Taksim ve CVK Şubeleri, hamilelerin uğrak noktası oldu. Sağlıklı ve zengin tatlı menüsüyle aşerenler de düşünen mekan, gıda boyası ya da glikoz şurubu gibi katkı maddeleri kullanılmadan yüzde 100 doğal yollardan ürettiği ürünleri misafirlerine sunuyor.

Türk mutfağı









Grand Haliç Otel’in teras katında yer alan Pera Adalı Restaurant, meyhane konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Haliç manzaralı mekanın menüsünde, Türk mutfağınından lezzetler yer alıyor. Canlı müziğin de olduğu restoranda, birbirinden farklı mezeler bulunuyor.



Yöresel lezzetler









Adapazarı ovası manzaralı Zeytin Köy Kahvaltısı, yöresel lezzetlerini öne çıkarıyor. İstanbul’dan 1.5 saat uzaklıktaki mekanda, kuzine ateşinde pişen baharatlı patates, yaprak sarması, mantar kavurması, muhlama ve tereyağlı yumurta yer alıyor.



Taze malzemeler









Ataşehir’de yer alan Kalbur Et, taze malzemelerle hazırlanan menüsüyle ailece vakit geçirilebilecek bir mekan... Restoranda, kalbur burma kebap, dana yanak ve kuzu sırtı karski öne çıkanlar arasında...



Deniz mahsulleri









Karaköy’de JW Marriott İstanbul Bosphorus’un dokuzuncu katında açılan Octo’nun menüsünde kabuklu deniz mahsulleri ağırlıkta... Emre Ergani’nin işletmeciliğini yaptığı mekanın mutfağında ise Portekizli şef Jorge Lavos Costa var.



Şubat ayına özel









Gloria Jean’s Coffees, şubat ayı boyunca aşkın rengiyle harmanlanan özel lezzeti ‘Red Velvet Cheesecake’i her damak tadına uygun kahve çeşitleriyle sunuyor. Cheesecake, altı brownie tabanlı, ortası frambuaz dolgulu peynir kreması ve üzeri kremayla hazırlanıyor.