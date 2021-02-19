Hakan Bilgin teklifleri değerlendiriyor

Birlikte alışveriş turuna çıkan Hakan-Çiğdem Bilgin çifti, mağazaları dolaştıkları sırada gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

"EĞLENCELİ İÇERİKLER ÇEKİYORUZ"

Her şeyin yolunda olduğunu belirten oyuncu, "Birkaç eksiğimiz vardı, onları tamamlıyoruz. Şu sıralar YouTube kanalıma yoğunlaşmış durumdayım. Eğlenceli içerikler çekiyoruz ve gelen konuklarla hoş sohbet yapıyoruz. Onun dışında gelen sinema teklifleri var okuma aşamasındayım" dedi.

Kısa bir sohbetin ardından ikili, alışveriş turuna devam ettiler.