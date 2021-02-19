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19.02.2021 - 17:53 |

Hakan Bilgin teklifleri değerlendiriyor

Oyuncu Hakan Bilgin, kendisi gibi tiyatrocu eşi Çiğdem Bilgin'le birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Hakan Bilgin teklifleri değerlendiriyor
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Birlikte alışveriş turuna çıkan Hakan-Çiğdem Bilgin çifti, mağazaları dolaştıkları sırada gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Hakan Bilgin teklifleri değerlendiriyor

"EĞLENCELİ İÇERİKLER ÇEKİYORUZ"
Her şeyin yolunda olduğunu belirten oyuncu, "Birkaç eksiğimiz vardı, onları tamamlıyoruz. Şu sıralar YouTube kanalıma yoğunlaşmış durumdayım. Eğlenceli içerikler çekiyoruz ve gelen konuklarla hoş sohbet yapıyoruz. Onun dışında gelen sinema teklifleri var okuma aşamasındayım" dedi.

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Kısa bir sohbetin ardından ikili, alışveriş turuna devam ettiler.

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