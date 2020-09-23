Hakan Kanık kimdir, kaç yaşında? MasterChef Hakan Kanık aslen nereli?

Survivor 2019 kadrosunda yer alan ve yarışmanın sona ermesinin ardından TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışmasında kamera arkası ekibinde çalışmaya başlayan Hakan Kanık, yarışmacılara şefler tarafından verilen MasterClass'larda şeflere yardımcı oluyor. Peki Survivor 2019 kadrosunda yer alan Hakan Kanık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

HAKAN KANIK KİMDİR?

17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika’da başladı. Sonra Türkiye’ye dönüş yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı. 15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.