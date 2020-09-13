Halil Kumova kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Koronavirüs testi pozitfi çıkan Halil Komova hakkında merak edilenler?

Malatya'da Zalo filminin çekimleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Halil Kumova hayatını kaybetti. 64 yaşındaki oyuncu ağır zatürre'ye bağlı olarak solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Halil Kumova'nın ölüm haberinin ardından vatandaşlar arama motoru üzerinden araştırmalarına başladı. Yapılan covid-19 testi pozitif çıkan Halil Kumova'nın ölüm haberinin ardından sette yapılan koronavirüs testinde 4 kişinin daha pozitif olduğu açıklandı. Peki Halil Kumova kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

HALİL KUMOVA NEDEN ÖLDÜ?

Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki Halil Kumova’nın, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

HALİL KUMOVA KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 23 Mart 1956, Bursa doğumlu. Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul’a yerleşti.

Halil Kumova, 2013 yılından itibaren tiyatro oyunculuğu yanı sıra film ve dizilerde de oynamaktadır. Şimdiye kadar 100’e yakın film ve dizide rol almıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kehanet (Sinema Filmi 2020)

Solucan (TV Dizisi 2020)

Baharı Beklerken (TV Dizisi 2019)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Can Sürer, TV Dizisi 2019)

Geçmiş Olsun (Sinema Filmi 2019)

Kulyas: Lanetin Bedeli (Kanber Hoca 2019)

Diriliş: Ertuğrul (KadiıHazretleri, TV Dizisi 2018)

Azer (Kısa Film 2018)

Vatanim Sensin (TV Dizisi 2018)

Ayla (Nuran’ınamcası, Sinema Filmi 2017)

Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, TV Dizisi 2017)

Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, TV Dizisi 2017)

Cenaze İşleri (Ak Sakallı Dede, Sinema Filmi 2017)

Ayla: The Daughter of War (Nuran'ın Amcası, Sinema Filmi 2017)

Aile İşi (Konuk oyuncu, TV Dizisi 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, TV Dizisi 2015)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, TV Dizisi 2015-2016)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, TV Dizisi 2015)

Hayat Benim (4. Sezon, İskender, TV Dizisi 2016)

Not Defteri (Nusret, TV Dizisi 2014)

Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, TV Dizisi 2014-2015)

Küçük Kıyamet (Baba, TV Dizisi 2014)

Karagül (Sadık Ağa, TV Dizisi 2013)

Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, TV Dizisi 2013)

Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)

Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk'un Adamı, TV Dizisi 2012-2014)

G.D.O. Karakedi (Yaşlı Adam, Sinema Filmi 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, TV Dizisi 2012-2013)

Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, TV Dizisi 2011)

Harbi Define (Tahir Baba, Sinema Filmi 2010)

Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)

Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, TV Dizisi 2011)

Ömre Bedel (Akif, TV Dizisi 2009)

Emret Komutanım (Konuk oyuncu, TV Dizisi 2008)

Adanalı (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2008)

Destere (Hurşit Dayı, Sinema Filmi 2008)

Tek Türkiye (Halil, TV Dizisi 2007)

Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2006, 2010)

Zeytinyağlı Yiyemem Aman (TV Filmi 2006)

Umut Hiç Bitmeyecek (TV Filmi 2006)

Son Osmanlı Yandım Ali (İsmail Bey, Sinema Filmi 2006)

Ömer Seyfettin: Üç Nasihat (Bakırcı Usta, TV Filmi 2005)

Ömer Seyfettin: Diyet (Kasap, TV Filmi 2005)

Nasip Kısmet (Harun, TV Filmi 2005)

Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2005)

Gümüş (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2005)

Son Yaprak (Yaver, TV Dizisi 2004)

Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2004)

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2004-2005)

Anlatsam Roman Olur (Baba, TV Dizisi 2004)

Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2002)

Gülbeyaz (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2002)

En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)

Yılan Hikayesi (Milli Piyangocu, TV Dizisi 1999)

Çiçek Taksi (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 1995)

Şehnaz Tango (Yardımcı Oyuncu, TV Dizisi 1994)

Gerçek Kesit (TV Dizisi 1993)

Bizim Mahalle (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 1993)