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06.02.2021 - 16:51 |

'Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor' iddiası!

Geçtiğimiz aylarda komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai'nin evlilik kararı aldığı iddia edildi.

'Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor' iddiası!
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Geçtiğimiz yıl Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai, zor günleri geride bıraktı.

Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor iddiası

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından Melike Beşli ile fotoğrafını paylaşan 41 yaşındaki şarkıcının, geçtiğimiz çarşamba günü sevgilisine evde romantik bir sürpriz hazırlayıp evlenme teklifi ettiği konuşuluyor.

Teklifi düşünmeden kabul eden Melike Beşli’nin, yakın çevresine, "Yakın zamanda nikahımız var" dediği öne sürüldü.

Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor iddiası

ŞÖMİNE ROMANTİZMİ
Mahkemeden çıkan karar sonrasında, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu Melike Beşli'yle olan birlikteliğini ilan eden şarkıcı, sevgilisiyle geçirdiği romantizm dolu anları sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Geçtiğimiz günlerde şömine önündeki görüntülerini paylaşan Halil Sezai, "Sen hep gül" mesajını yazmıştı.

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