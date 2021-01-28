Halil Sezai: Tacizlere altı ay katlanabildim, sonra olanlar oldu!

"BEN ADAM ÖLDÜRMEDİM" "Bu olayda 'keşke yapmasaydım' dediğim oluyor, üzgünüm ama bu kadar kendimi ezip dövemem. Ben adam öldürmedim. Sırf medyatik bir figürüm diye kimsenin bana bu kadar yüklenmeye hakkı yok. Ben o şahsı anlatıldığı gibi 80 yaşında bir amcacık gibi göremedim. Bahsi geçen şahsı iki senedir tanıyorum. Tacizlerine altı ay kadar dayanabildim, sonra nasıl olduğunu pek bilmiyorum, olan oldu. Kimsenin başına gelmesin böyle bir şey, her insanda bu potansiyel var çünkü" açıklamasını yaptı.