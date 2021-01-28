• 28 Ocak 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
Halil Sezai: Tacizlere altı ay katlanabildim, sonra olanlar oldu!
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai Paracıkoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez programa katıldı. "İnsanlar beni yaptığım filmlerden dolayı 'bu sabah akşam içer' diye düşünüyor" diyen şarkıcı ve oyuncu, "Üzülüyorum ama ben kimseyi katletmedim" şeklinde konuştu.
• 28 Ocak 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
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Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla yeni sezonda 'Exxen'de yayınlanan 'Katarsis' programının bu haftaki konuğu Halil Sezai Paracıkoğlu oldu. 45 gün cezaevinde kalan 41 yaşındaki şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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"KİMSE GERÇEĞİ DUYMAK İÇİN MİKROFON UZATMADI"
Komşusu Hüseyin Meriç ile yaşadığı darp olayına ilişkin kamuoyundaki tepkilere yönelik konuşan Halil Sezai, "Medya gücünü eline geçiren herkes algıları istediği gibi yönetebiliyor. Yaptırtmak istediği ve göstermek istediği her şeyi rahatlıkla yansıtabiliyor. Bu benim cezaevinden çıktıktan sonra katıldığım ilk program" açıklamasını yaptı.
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Halil Sezai, "45 günlük cezaevi süreci geçirdim. Bu süreçte kimse yanıma gelip 'hayırdır ne oldu sana?' diye sormadı. İhtiyacım olan zamanda kimseyi yanımda göremedim. Kimse gerçeği duymak için bana mikrofon uzatmadı. Şimdi algılar değiştiğinde gelip sormaya başladılar. İş işten geçtikten sonra geliyorlar" dedi.
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"TEK BAŞIMA BİR ODADA KALDIM"
Cezaevi deneyimini paylaşan Halil Sezai, "Kötü geçmedi bu dönem. Hatta buna ihtiyacım varmış gibi geçirdiğim bir dönem oldu. Tek başıma bir odada kaldım. Hava almaya bile doğru düzgün pek çıkmadım. Bol bol kitap okuyup kendi başıma vakit geçirdim. İçsel bir yolculuk yaptım. Sakin ve sabırlı bir adam olduğumu düşünürdüm ama böyle değilmişim. Bu yaşadıklarımı anlamaya çalıştım. Kendimle baş başa kaldım. Bu durum vicdanınızı kötü hissettiriyor, ne olursa olsun insan kendisini kötü hissedilebiliyor" ifadelerini kullandı.
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"BEN NE YAPTIM ONLARA?"
Ünlü şarkıcı, "Bu son olayda da anlatıldığı gibi çok fazla sinirli değildim. İnsanlar beni yaptığım filmlerden dolayı 'bu sabah akşam içer' diye düşünüyor ama öyle bir şey yok. Böyle hayat sürmez. İnsanlara beni yıllardır yanlış tanıtma derdindeler. Belki de sıradan biri olsaydım böyle bir şey olmayacaktı" şeklinde konuştu.
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"BİR İNSAN BU KADAR LİNÇ EDİLEMEZ"
Yaşanan darp olayıyla Halil Sezai, "Kendim de sütten çıkmış ak kaşık değilim, normalinde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bu kadar da bir insan linç edilemez. Her ne kadar fiziksek şiddet suçsa, psikolojik şiddet de suç sayılmalı. Birinin sizin karşınızda aylardır küfür ettiğini ve sözlü taciz ettiğini düşünün. Sürekli yüksek sesli tacizler ve küfürler duyduğunuzu düşünün. Empati yapın. Üzülüyorum ama kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim" dedi.
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