'Halit Ergenç'in özür dilemesi yeterli değil'

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Halit Ergenç'e Samimiyet Testi" başlıklı yazısı şöyle:

"Uçankuş TV muhabiri Barış Ağıl, Maslak’ta gördüğü Halit Ergenç’e önce yaz tatilinin nasıl geçtiğini, ardından başrolünü oynadığı ‘Babil’in çekimlerinin ne zaman başlayacağını sordu. Muhabir, 'Ozan Bey’in (Güven) diziden ayrılması söz konusu' deyince Ergenç, şunları söyledi:

'O, Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim. Çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan -yani adalet neyse yerini bulacak ama- alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Bunu da adalet çözecektir, bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı.'

Büyük tepki çekti

Deniz Bulutsuz’un şikayeti üzerine savcılığın hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve yaralama' suçlarından 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlediği Ozan Güven’e Halit Ergenç’in verdiği bu açık destek, büyük tepki çekti. Tepkiler Twitter’da Trend Topic (TT) olacak kadar çoğalınca, oyuncu bu kez sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: Yargı süreci devam eden ve beni üzen bir konuyla ilgili, sadece temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum ve özür diliyorum.

Bu özür yetmez

Kamuoyunun gösterdiği tepki üzerine bile olsa Ergenç’in özür dilemesi iyi bir adım, ama yeterli değil. Neden mi? İşte nedenleri: Uçankuş TV’nin sorusu Ozan Güven’in sevgilisini darp edip-etmediği değil, ‘Babil’den ayrılması olduğu halde Ergenç ne yaptı? Deniz Bulutsuz’un yüzündeki ve kolundaki darp izlerini, gece yarısı sokakta ayakları çıplak kaçtığına dair görüntüleri yok saydı. Güven’in o geceye dair evindeki güvenlik kameraları görüntülerini sildiğini unuttu.

'Yargıya intikal etmiş bir konuda yorum yapmam doğru olmaz' demeyip Ozan Güven’e kefil oldu, arkadaşının bu işten alnının akıyla çıkacağını söyledi.

Özde mi, sözde mi?

Tepki çeken o sözleri sarf edenle, ardından özür açıklamasını yapan aynı Halit Ergenç. Ergenç’in söyledikleri, ‘kendini doğru ifade edemeyip, maksadını aşan sözler’ mi, yoksa içindeki ‘maço erkeğin sesi’ mi? Söyledikleriyle yazdıkları örtüşmediğine göre Ergenç’in bilhassa ‘kadına şiddet’ konusunda nerede durduğunu samimi bir şekilde göstermek istiyorsa yapacağı şey belli: Ergenç, Ozan Güven’i aklarken haksızlık ettiği Deniz Bulutsuz’dan açıkça özür dilemeli ve 'Şiddete başvuran değil arkadaşım, kardeşim de olsa yargı karşısında hesabını vermeli, gerekirse cezasını çekmeli' demeli."