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18.08.2020 - 11:38 |

Halit Ergenç'ten flaş Ozan Güven açıklaması

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 3 yıl 8 aydan 13.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Ozan Güven, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Babil' dizisinden ayrılmıştı. Halit Ergenç, dizide başrolü paylaştığı Ozan Güven hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Halit Ergenç'ten flaş Ozan Güven açıklaması
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Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası nedeniyle tepkilerin odağında yer alıyor. Mahkemeye taşınan olay sonrası 45 yaşındaki oyuncu, başrolde yer aldığı 'Babil' dizisinden ayrılmıştı.

'Babil'in başrol oyuncusu Halit Ergenç, Güven'in 'ayrılık' kararı hakkında konuştu, "Diziden ayrılmak Ozan’ın takdiridir" dedi.

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"ALNININ AKIYLA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Halit Ergenç, "Ben Ozan'ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Bunu da adalet çözecektir. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

Ünlü oyuncunun açıklaması, sosyal medyada gündem oldu.

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    Cadde Yazarları

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