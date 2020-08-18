Halit Ergenç'ten flaş Ozan Güven açıklaması

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası nedeniyle tepkilerin odağında yer alıyor. Mahkemeye taşınan olay sonrası 45 yaşındaki oyuncu, başrolde yer aldığı 'Babil' dizisinden ayrılmıştı.

'Babil'in başrol oyuncusu Halit Ergenç, Güven'in 'ayrılık' kararı hakkında konuştu, "Diziden ayrılmak Ozan’ın takdiridir" dedi.

"ALNININ AKIYLA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Halit Ergenç, "Ben Ozan'ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Bunu da adalet çözecektir. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

Ünlü oyuncunun açıklaması, sosyal medyada gündem oldu.