Haluk Bilginer Alex Rider dizisinde başrol! Alex Rider konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nereden izlenir?

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile ilgili ülkemizi gururlandıracak bir haber geldi. Emmy ödüllü başarılı oyuncu Haluk Bilginer, İngiliz yapımı Alex Rider adında bir dizide başrol olacak. Antony Horowitz’in aynı adlı roman serisinden televizyona uyarlanan dizi Alex Rider'ın başrolünü üstlenecek.

HALUK BİLGİNER DİZİDE NASIL BİR KARAKTERİ CANLANDIRACAK?

Alex Rider dizisinde Haluk Bilginer, kötü adam Dr. Hugo Greif’i canlandıracak.

ALEX RİDER DİZİ KONUSU NEDİR?

Dizi amcasının ani ölümü sonucu hayatı alt üst olan 14 yaşındaki Alex’in maceralarını anlatıyor. Amcasının aslında MI6 için çalışan bir casus olduğunu bilmeyen Alex bir anda onun yerine geçer ve kendini tehlikelerle dolu maceraların ortasında bulur.

ALEX RİDER DİZİSİ NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Alex Rider dayalı yaklaşan bir televizyon dizisidir Anthony Horowitz 'ın Alex Rider genç yetişkin casus roman serisinin. Eleventh Hour Films ve Sony Pictures Television tarafından ortak olarak üretilmektedir. Sekiz bölümlük ilk sezon4 Haziran 2020'de Amazon Prime'da yayınlanacak.

ALEX RİDER OYUNCULARI KİMLER?

Alex Rider rolünde Otto Farrant

Tom gibi Brenock O'Connor

Alan Blunt rolünde Stephen Dillane

Vicky McClure , Bayan Jones olarak

Andrew Buchan , Ian Rider olarak

Haluk Bilginer - Dr. Hugo Grief

Jack Starbright rolünde Ronkẹ Adékoluẹjo

Laura olarak Katrin Vankova

Sasha olarak Talitha Wing

Arrash olarak Nathan Clarke

Kira olarak Marli Siu

Earl Mağarası

Stepan Serenkov rolünde Yani Xander

John Crawley rolünde Ace Bhatti

Smithers olarak Nyasha Hatendi

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

5 Haziran 1954'de İzmir'de doğdu. Türk oyuncu, yönetmen ve tiyatrocu.

Rol aldığı oyunlar ve filmlerle birçok ödülün sahibi olan oyuncu, 1990 yılında Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer almış ve 1996'da Oyun Atölyesi'ni kurmuştur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

5 Haziran 1954 günü İzmir'de doğdu. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde eğitim gördü.Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi`nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 arasından İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi . Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi.

1992'de Zuhal Olcay ile evlendi. Çift, birlikte Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde rol aldı. Bilginer, 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan[kaynak belirtilmeli] Sıcağı Sıcağına'yı sundu.

Halulk Bilginer ve Zuhal Olcay, bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı; 1996'da çıkan yangından sonra 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. Çift, 2004 yılında boşandı.

2006 yılında müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır.

Televizyon dizileri



Kara Yazı (2017) - Oğuz

New Blood (2016) - John Malik

Kaçak (2014) - Ustura Faysal

Hayatımın Rolü (2012)

Acayip Hikayeler (2012) - Sinan

İstanbul'un Altınları

Ezel (2010-2011) - Kenan Birkan

Cuma'ya Kalsa (2010) - Cuma

EastEnders (BBC, Londra 250. bölüm)[3]

The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992) (Albay Ismet Bey)

Gecenin Öteki Yüzü

Ateşten Günler

Safiyedir Kızın Adı

Borsa

Son Söz Sevginin

Sıcağı Sıcağına

Gülşen Abi

Eyvah Babam-Sedat Çolak

Eyvah Kızım Büyüdü-Sedat Çolak

Tatlı Hayat-İhsan Yıldırım

Ti Show (2002)

Karanlıkta Koşanlar

Cesur Kuşku

Yine de Aşığım

Hayat İşte

Sayın Bakanım

Sevgili Dünürüm-Ahmet Muhtar

Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)[4]

Nerde Kalmıştık?

Sıkı Dostlar

İnternet dizileri

Şahsiyet (2018)- Agâh Beyoğlu

Masum (2017) - Cevdet



Tiyatro



İngiltere



My Fair Lady

Kafkas Tebeşir Dairesi

Macbeth

Pal Joey

Belami (West End`de Ken Hill`in)

The Phantom of the Opera



Türkiye

Aldatma (Harold Pinter)

Kan Kardeşleri (Willy Russell)

Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)

Çöplük (Turgay Nar)

Histeri (Terry Johnson)

Balkon (Jean Genet)

Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999),

Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)

Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)

Balkon (Moliere, 2004)

Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü (Stefan Tsanev, 2005)

Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007)

"7" (William Shakespeare, 2009)

Don Juan'ın Gecesi (Éric-Emmanuel Schmitt, 2011)

Antonius ile Kleopatra (W. Shakespeare, 2012)

Nehir (Jez Butterworth, 2013)

Pencere (David Hare, 2016-günümüz)

Kral Lear (W. Shakespeare, 2018)