Hande Ataizi ev halini paylaştı

Karantina günlerinde sosyal medya hesabından pek paylaşım yapmayan Hande Ataizi, normalleşmeyle birlikte kendini dışarıya attı.

Bu anları takipçileriyle de paylaşan Ataizi'nin bu hareketi ev haliyle görünmek istemediği şeklinde yorumlansa da güzel oyuncu son pozuyla böyle bir şeyin olmadığını gösterdi.

Evde çektiği selfie'sini takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, görüntüsü üzerinden espri yapmayı da ihmal etmedi ve “Fasulyeleri ısladım yerleri sildim aplaaaaa” notunu düştü.