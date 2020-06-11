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11.06.2020 - 10:01 |

Hande Ataizi ev halini paylaştı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından dışarıda çekilen pozlarını yayınlayan Hande Ataizi, bu defa evinde çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Ataizi ev halini paylaştı
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Karantina günlerinde sosyal medya hesabından pek paylaşım yapmayan Hande Ataizi, normalleşmeyle birlikte kendini dışarıya attı.

Bu anları takipçileriyle de paylaşan Ataizi'nin bu hareketi ev haliyle görünmek istemediği şeklinde yorumlansa da güzel oyuncu son pozuyla böyle bir şeyin olmadığını gösterdi.

Evde çektiği selfie'sini takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, görüntüsü üzerinden espri yapmayı da ihmal etmedi ve “Fasulyeleri ısladım yerleri sildim aplaaaaa” notunu düştü.

Hande Ataizi ev halini paylaştı

    Magazin Haberleri Bülteni (11 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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