MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hande Doğandemir: Her şey çok güzel
08.02.2020 - 09:37 | | EMRAH AKÇAAY

Hande Doğandemir: Her şey çok güzel

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam Moda'da sahne aldığı 'Waterproof' adlı tiyatro oyunu çıkışında görüntülendi.

Hande Doğandemir: Her şey çok güzel

Kendisine hediye gelen saksı içerisindeki çiçeğiyle tiyatro salonundan ayrılan Hande Doğandemir, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Muhabirlerin "Sevgiliniz Kerem Arslanoğlu bu akşam oyunu izlemedi, doğru mu?" sorusuna güzel oyuncu, "Yok, o bu akşam çalışıyor. O yüzden gelemedi, ama daha önce izlemişti. Sıkıntı yok. Her şey çok güzel" yanıtını verdi. 

    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zehra Çilingiroğlu'ndan evlilik sorularına yanıt yok

    Zehra Çilingiroğlu'ndan evlilik sorularına yanıt yok

    'Hizmetçiler'in teaser'ı yayınlandı

    'Hizmetçiler'in teaser'ı yayınlandı

    'Beyin yakan boşanmalar!'

    'Beyin yakan boşanmalar!'

    Aksoy, yeniden baba oluyor

    Aksoy, yeniden baba oluyor

    Sıradaki Haber