Hande Doğandemir: Her şey çok güzel

Kendisine hediye gelen saksı içerisindeki çiçeğiyle tiyatro salonundan ayrılan Hande Doğandemir, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Muhabirlerin "Sevgiliniz Kerem Arslanoğlu bu akşam oyunu izlemedi, doğru mu?" sorusuna güzel oyuncu, "Yok, o bu akşam çalışıyor. O yüzden gelemedi, ama daha önce izlemişti. Sıkıntı yok. Her şey çok güzel" yanıtını verdi.