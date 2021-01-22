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22.01.2021 - 14:18 |

Hande Doğandemir'den Ceyda Düvenci'ye destek

Kızı Melisa ile ilgili "Balköpüğüm genç kız oldu" paylaşımı günlerdir magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Ceyda Düvenci'ye destek verenler de oldu. Hande Doğandemir destek olurken, Tuğba Özerk köstek oldu.

Hande Doğandemir'den Ceyda Düvenci'ye destek
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Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kızı Melisa'nın fotoğrafını yayınlamış ve "Gün senin günün. Gözümde mutluluk gözyaşları. Balköpüğüm genç kız oldu. Gelsin ritüeller. Kutlayalım yeni zamanını. 18/01/21” notunu yazmıştı.

Hande Doğandemirden Ceyda Düvenciye destek

Sosyal medyada gündem olan paylaşım sonrası Düvenci’ye birçok ünlü isim destek verdi. Ancak şarkıcı Tuğba Özerk, “Kendi çocuğum olsa paylaşmazdım. Hele ki Melisa gibi özel durumu olan bir kızım varsa” sözleriyle, ünlü oyuncuyu eleştirdi.

"HASTALIK DEĞİL"
Posta'da yer alan habere göre; oyuncu Hande Doğandemir “Regl olmak ayıp değil, hastalık değil. Utanılacak olan sizin hastalıklı zihniyetiniz” paylaşımıyla meslektaşına destek verdi.

Hande Doğandemirden Ceyda Düvenciye destek

Şarkıcı Aynur Aydın da “Regl kanından utandığınız kadar katledilen kadınların kanından da utanmanız dileğiyle” diyerek toplumsal mesaj verdi.

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