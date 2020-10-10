MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap
10.10.2020 - 08:59 |

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap

Aynı dizide başrolü paylaşan ve sürekli aşk dedikodularıyla anılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dün akşam yayınladıkları videoda "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna mideleri bulanır gibi taklit yaparak cevap verdi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap
ABONE OL

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dün akşam sosyal medya hesabından "Kim daha" testini yaptı. Dizinin yayınlanmaya başladığı günden bu yana isimleri aşk dedikodularına karışan ikili, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi.

Dil çıkartarak "Iyy" diyen ünlü isimler soruyu pas geçti.

BİR SORUDA ANLAŞAMADILAR
Başarılı oyuncular "Kim daha can sıkıcı?" sorusuna Kerem Bürsin'i, "Kim daha masum?" sorusuna Hande Erçel'i, "Kim daha maceracı?" sorusuna ortak yanıt bulamayınca birbirlerini göstererek cevap verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hande Erçel’in pozuna Kerem Bürsin yorumu

Hande Erçel ve Kerem Bürsinden evlilik sorusuna şaşırtan cevap

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hande Erçel'den aşk cevabı: Sadece iş!

Popçu Murat Dalkılıç'la uzun süreli ilişkisi sona erdikten sonra adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılmaya başlayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aşk sorularına net bir cevap vermişti. Güzel oyuncu, "Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" diyerek yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığı iddialarını yalanlamıştı.

Ancak sosyal medyada beğenileri ve yorumlaşmalarıyla ilişkileri olduğu düşünülen ikilinin anne ve babasından gelen hamleler kafaları karıştırdı. Hande Erçel’in babası Kaya Erçel, Kerem Bürsin’i; Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin de Hande Erçel’i Instagram’da takip etmeye başladı. Bu gelişmeler sonrası aşk iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

    Magazin Haberleri Bülteni (10 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Hem güzel hem zeki’

    ‘Hem güzel hem zeki’

    Ailenin yeni üyesi

    Ailenin yeni üyesi

    Yeni güzellik uygulaması

    Yeni güzellik uygulaması

    Candan Erçetin: Müzikten kopmasınlar

    Candan Erçetin: Müzikten kopmasınlar

    Sıradaki Haber