Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dün akşam sosyal medya hesabından "Kim daha" testini yaptı. Dizinin yayınlanmaya başladığı günden bu yana isimleri aşk dedikodularına karışan ikili, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi.

Dil çıkartarak "Iyy" diyen ünlü isimler soruyu pas geçti.

BİR SORUDA ANLAŞAMADILAR

Başarılı oyuncular "Kim daha can sıkıcı?" sorusuna Kerem Bürsin'i, "Kim daha masum?" sorusuna Hande Erçel'i, "Kim daha maceracı?" sorusuna ortak yanıt bulamayınca birbirlerini göstererek cevap verdi.

Popçu Murat Dalkılıç'la uzun süreli ilişkisi sona erdikten sonra adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılmaya başlayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aşk sorularına net bir cevap vermişti. Güzel oyuncu, "Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" diyerek yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığı iddialarını yalanlamıştı.

Ancak sosyal medyada beğenileri ve yorumlaşmalarıyla ilişkileri olduğu düşünülen ikilinin anne ve babasından gelen hamleler kafaları karıştırdı. Hande Erçel’in babası Kaya Erçel, Kerem Bürsin’i; Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin de Hande Erçel’i Instagram’da takip etmeye başladı. Bu gelişmeler sonrası aşk iddiaları bir kez daha gündeme geldi.