10.01.2021 - 17:50 |
Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım
Oyuncu Hande Erçel, 2019'da hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'i andı. Birlikte çekilen eski karelerini yayınlayan Erçel, sevenlerini duygulandırdı.
Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında yaşamını yitirmişti. 26 yaşındaki Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesini andı.
Birlikte çekilen eski karelerini takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, gönderisine, "Seni çok özledim anne" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun duygulandıran karesini yorumlara kapattığı da görüldü.