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24.08.2020 - 09:12 |

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'in kaslarına yorum

Aynı dizide rol alan Kerem Bursin ile Hande Erçel, son derece uyumlu bir ikili oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle etkileşimde olan ikiliden Kerem Bürsin kaslarını sergilediği bir paylaşımda bulundu. Bu kareye Erçel ise tepkisiz kalmadı.

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'in kaslarına yorum
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'Sen Çal Kapımı' adlı dizide oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Dizideki performansları ve uyumlarıyla kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu gösterdikleri paylaşımlarda bulunuyor.

Özellikle dizi çekimi sırasında yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ikiliden Kerem Bürsin, spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı ve kaslarını ortaya çıkardı.

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HANDE TEPKİSİZ KALMADI
Bürsin’in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken yapılan yorumlar arasında Hande Erçel’in de bulunması dikkat çekti. Erçel dizideki partnerinin bu karesine emojilerden oluşan bir yorumda bulundu.

Hande Erçelden Kerem Bürsinin kaslarına yorum

Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında son dönemlerde sık sık aşk iddiası çıkıyor. Öyle ki Erçel ve Murat Dalkılıç aşkının bitme sebebi olarak Kerem Bürsin gösteriliyor.

"TABİİ Kİ YOK"
Murat Dalkılıç, önceki gün Tophande’de gerçekleşen defile için podyuma çıktı. Hande Erçel ayrılığının ardından sessizliğe bürünen şarkıcı, podyum sonrası aracına bindiği sırada soruları yanıtladı. Oyuncu Hande Erçel’le ayrılığını sebebi olarak gösterilen Kerem Bürsin’in yaptığı açıklamalar hatırlatılan Murat Dalkılıç, "Tabii ki yok arkadaşlar" diyerek uzaklaştı.

Hande Erçelden Kerem Bürsinin kaslarına yorum

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