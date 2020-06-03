Hande Soral: Babamızı bekliyoruz!

Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Hande Soral'ın, mutlu birlikteliği devam ediyor. Bu yıl eşinin dizi çekimleri nedeniyle Ordu'ya gitmesiyle ayrı düşen çift, önceki gün kavuştu.

Hande Soral, kardeşi ile birlikte eşi İsmail Demirci'nin rol aldığı dizinin çekildiği Ordu'ya gitti. Güzel oyuncu, sevimli köpeği Ceku'nun patisini tutarak verdiği poza "Babamızı bekliyoruz" diye yazdı.