HANGÄ° DÄ°Åž TEDAVÄ°LERÄ° ERTELENMELÄ°?

Ortalama inkÃ¼basyon sÃ¼resi, yani hastalarda ilk belirtilerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ise 5.2 gÃ¼n (genel olarak birinci ve 14â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nler arasÄ±nda) olarak belirtilmiÅŸtir. BazÄ± vakalarÄ±n hiÃ§bir belirti vermeden hastalÄ±ÄŸÄ± sadece â€˜taÅŸÄ±yÄ±cÄ±â€™ olarak geÃ§irdiÄŸi bilinmektedir. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, hastalÄ±ÄŸa yakalananlarÄ±n Ã¶lÃ¼m oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 3.4 olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±r.Â

Rutin tedavi yaptÄ±rabilir miyiz?Â

Covid-19, damlacÄ±klar yoluyla yakÄ±n temastaki kiÅŸilere bulaÅŸÄ±r. Bu damlacÄ±klar; kiÅŸinin aÄŸzÄ±, burnu veya gÃ¶zÃ¼yle temas ederse, kiÅŸi enfekte olur. Toplumda en Ã§ok bilinen bulaÅŸ yollarÄ± hapÅŸÄ±rma, Ã¶ksÃ¼rme ve yakÄ±n mesafeden konuÅŸmadÄ±r. DiÅŸ tedavilerindeyse aerosol dediÄŸimiz 10 mikrondan daha kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± sÄ±vÄ± ve katÄ± parÃ§acÄ±klarÄ±ndan oluÅŸan Ã§ok fazlÄ± sistemin ortama daÄŸÄ±lÄ±mÄ± oldukÃ§a fazladÄ±r. Bu bilgilerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda; hem hastalarÄ±n hem de klinik personeli saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n muhafazasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan acil olmayan diÅŸ tedavileri mutlaka ertelenmelidir.Â Â

Hangi durumlar acil sayÄ±lÄ±r?

Gece uykudan uyandÄ±ran veya uyutmayan ÅŸiddetli aÄŸrÄ±,Â

ÅžiÅŸliÄŸe neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon,Â

Travmaya baÄŸlÄ± olarak diÅŸlerin soketinden Ã§Ä±kmasÄ± veya ileri derecede mobilitesi (sallanmasÄ±),Â

Operasyon sonrasÄ± veya travmaya baÄŸlÄ± kontrolsÃ¼z aÄŸÄ±z iÃ§i kanamalar,Â

HastanÄ±n havayolu aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden aÄŸÄ±z iÃ§i/dÄ±ÅŸÄ± enfeksiyonlar,Â

Radyoterapi veya kemoterapi almasÄ± ya da organ nakli planlanan hastalarÄ±n tedavileri,Â

Medikal sorunlar iÃ§in diÅŸ hekiminin tanÄ± koymasÄ± istemleri (konsÃ¼ltasyon),Â

Sabit ortodontik tedavi gÃ¶ren hastalarÄ±n braket ve tellerinin yerinden Ã§Ä±kmasÄ± veya kÄ±rÄ±lmasÄ± vs.Â

Nelere dikkat edilmeli?

HastalarÄ±n randevularÄ±na tam saatinde gitmesi; erken veya geÃ§ giderek bekleme salonunda farklÄ± hastalarla Ã§apraz kontaminasyon riski oluÅŸturmamasÄ± ya da hekimlerinin belirlediÄŸi iki acil hasta arasÄ±ndaki optimum sÃ¼reye koordinasyon saÄŸlamasÄ± gerekir.

Hastalar bu sÃ¼reÃ§ dahilinde mutlaka Ã¶nceden randevu alarak diÅŸ kliniklerine gitmelidir.

AteÅŸ ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸikayetleri olan veya Covid-19â€™lu bireyle temasta bulunmuÅŸ kiÅŸilerin randevularÄ±na gitmeden Ã¶nce, hekimlerine mutlaka bunu belirtmeleri ve hekimleri tarafÄ±ndan alternatif bir opsiyon sunulabiliyorsa tedaviye gitmemeleri gerekmektedir.

Tedaviye tek baÅŸÄ±na gitmekte herhangi bir engeli bulunmayan tÃ¼m hastalarÄ±n refakatÃ§isiz olarak kliniklere gitmeleri, Ã§apraz kontaminasyon riskini minimize etmek aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemlidir.

Hep beraber bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z; saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼nler dilerim.