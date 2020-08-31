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31.08.2020 - 19:59 |

Harry Potter ve Melez Prens filmi konusu nedir? Harry Potter ve Melez Prens oyuncu kadrosu

Harry Potter ve Melez Prensı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü film serisinin en sevilen filmleri arasında yer alan Harry Potter ve Melez Prens ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Harry Potter ve Melez Prens filmi konusu nedir? Harry Potter ve Melez Prens oyuncu kadrosu
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2007 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini David Yates'in üstlendiği Harry Potter ve Melez Prens filmi başrollerini Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson paylaşıyor...

HARRY POTTER VE MELEZ PRENS FİLMİ KONUSU

Konu : Fantastik sinema fenomeni Harry Potter, bu defa serinin 6. kitabı Harry Potter ve Melez Prens uyarlamasıyla karşımızda. Sevimli kahramanımız Potter, Hogwarts’taki 6. Yılında bir sürpriz ile karşılaşır. Tesadüfen, üzerinde ‘bu kitap Melez Prens’e aittir’ yazılı bir kitap bulmasıyla kitabın içindeki büyüleri kurcalaması sonucu Melez Prens’in gizemini keşfetmeye koyulacaktır. Bilge büyücü Dumbledore’un yol arkadaşlığı, karanlık düşmanı Voldemort ile hesaplaşmasını kolaylaştırsa da, Harry Potter ve arkadaşlarını bu defa çok çetrefilli bir savaş beklemektedir.

HARRY POTTER VE MELEZ PRENS FİLMİ OYUNCULARI:

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

    Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.
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    Cadde Yazarları

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