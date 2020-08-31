Harry Potter ve Melez Prens filmi konusu nedir? Harry Potter ve Melez Prens oyuncu kadrosu

2007 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini David Yates'in üstlendiği Harry Potter ve Melez Prens filmi başrollerini Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson paylaşıyor...



HARRY POTTER VE MELEZ PRENS FİLMİ KONUSU





Konu : Fantastik sinema fenomeni Harry Potter, bu defa serinin 6. kitabı Harry Potter ve Melez Prens uyarlamasıyla karşımızda. Sevimli kahramanımız Potter, Hogwarts’taki 6. Yılında bir sürpriz ile karşılaşır. Tesadüfen, üzerinde ‘bu kitap Melez Prens’e aittir’ yazılı bir kitap bulmasıyla kitabın içindeki büyüleri kurcalaması sonucu Melez Prens’in gizemini keşfetmeye koyulacaktır. Bilge büyücü Dumbledore’un yol arkadaşlığı, karanlık düşmanı Voldemort ile hesaplaşmasını kolaylaştırsa da, Harry Potter ve arkadaşlarını bu defa çok çetrefilli bir savaş beklemektedir.

HARRY POTTER VE MELEZ PRENS FİLMİ OYUNCULARI:



Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson