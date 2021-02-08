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08.02.2021 - 18:45 |

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları konusu nedir? Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 oyuncuları...

Harry Potter filminin finalinin ilk bölümü olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1, vizyona girdiği dönemin yanı sıra günümüzde de sevilen projelerdendir. Başarılı oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları konusu haberimizde.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları konusu nedir? Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 oyuncuları...
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J. K. Rowling kitabından sinemaya uyarlanan filmin finalinin ilk bölümü, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin yönetmenliğini David Yates, senaristliğini Steve Kloves üstlenmiştir. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 2010 yılında vizyona girmiştir. İşte, detaylar...

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI: BÖLÜM 1 KONUSU

Harry, Ron ve Hermione; Voldemort'un ölümsüzlük sırrını barındıran Hortkuluklar'ın izini sürmek amacındadırlar. Bu şer odağını yoketmek görevini üstlenerek yola çıkan kahramanlarımız, profesörlerinin yönlendirmelerinden uzak ve Dumbledore'un korumasından muaf, tek başlarına yola çıkmışlardır. Üç can dost şimdi herzamankinden daha fazla birbirlerine güvenmek zorundadır. Ancak, onları tehdit ederek ayrı düşmelerini sağlamak isteyen Karanlık Güçler de fitne çıkarmak için peşlerindedir. Bu arada, büyücülük dünyası Karanlık Lord'un tüm düşmanları için tehlikeli bir yer haline dönüşmüştür. Uzun zamandır korkulan savaş başlamış ve Voldemort'un Ölüm Yiyicileri Büyü Bakanlığı'nın kotrolünü zorla ele geçirerek terör estirmektedir. Kendilerinden olmayan herkesi tutuklamaktadırlar. Ama, Voldemort için en değerli olan ganimeti; Harry Potter'i bir türlü ele geçiremezler. Seçilmiş kişi artık aranan kişidir ve Ölüm Yiyiciler, Voldemort'a canlı olarak teslim etmek üzere onu aramaktadırlar. Harry'nin tek umudu Voldemort onu bulmadan önce Hortkuluklar'ı bulmaktır. Ama, ipuçlarını araştırdıkça neredeyse unutulmuş olan eski bir efsaneyi ortaya çıkartır. Ölüm Yadigarları'nın efsanesi. Eğer bu efsane gerçekleşirse, Voldemort aradığı üstün güce erişebilecektir. Aslında Harry'nin geleceği, geçmişte yaşadığı ve tüm geleceğini etkileyen sağ kalan çocuk olduğu kader günü de belirlenmiştir. O, artık sadece bir çocuk değildir, Harry Potter, Hogwarts'a ilk adımını attığı günden beri hazırlanmakta olduğu Voldemort'la nihai mücadelesine giderek daha da yaklaşmaktadır.

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI OYUNCULARI 

Daniel Radcliffe - Harry Potter

Rupert Grint - Ron Weasley

Emma Watson - Hermione Granger

Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange

David Bradley - Argus Filch

Jim Broadbent - Horace Slughorn

Jamie Campbell Bower - Gellert Grindelwald

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

Warwick Davis - Filius Flitwick/Griphook

Frances de la Tour - Olympe Maxime

Hazel Douglas - Bathilda Bagshot

Tom Felton - Draco Malfoy

Ralph Fiennes - Lord Voldemort

Michael Gambon - Albus Dumbledore

Brendan Gleeson - Alastor Moody

Domhnall Gleeson - Bill Weasley

Richard Griffiths - Vernon Dursley

Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.
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Cadde Yazarları

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