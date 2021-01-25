Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir, oyuncuları kim? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı oyuncu kadrosu
Harry Potter filminin beşincisi olan Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı yine izleyenleri büyüleyen serilerden oldu. Konusu ve oyuncularıyla bugün dahi adından söz ettiren Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. İşte, oyuncu kadrosu...
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi ne zaman çekildi? Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın başrolde yer aldığı Harry Potter film serisinin başarılı bölümünde üç arkadaş daha büyük maceralara atılır. Yönetmenliğini David Yates'in, senaristliğini Michael Goldenberg'in yaptığı film, 2007 yılı yapımıdır.
HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI KONUSU
Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda beşinci yılını bekleyen Harry Potter, Dursley ailesiyle geçirdiği yaz tatili boyunca ne sınıf arkadaşlarından ne de en yakın dostları Ron Weasley ve Hermione Granger'dan tek bir mektup almıştır. Bu yüzden Harry için yaz uzun ve yalnız geçmiştir.
Yaz tatili için teyzesi ve eniştesi ile birlikte kalırken ruh emicilerin saldırısına uğrar. Harry kendisini ve kuzeni Dudley'i koruyabilmek için bir Patronus büyüsü yapar. Bu olaydan hemen sonra Harry, teyzesinin komşusu Arabella Figg'in bir kofti olduğunu ve Dumbledore tarafından onu korumak için görevlendirildiğini öğrenir. Genç Yaşta Büyücülüğün Makul Kısıtlanması Kararnamesi'nden dolayı Sihir Bakanlığı, Harry'yi bir duruşmaya çağırır ve belki de Harry Hogwarts'tan atılacaktır.
Bir gece Dumbledore emriyle aralarında Alastor ‘Deli-Göz’ Moody, Kingsley Shacklebolt ve Nymphadora Tonks’un da bulunduğu bir grup Seherbaz (Kara büyücü avcıları) Harry’nin kapısına gelip, Dumbledore’un, Sihir Bakanlığı’nda resmi bir temyiz duruşması ayarladığını söyleyerek, genç büyücüyü apar topar, vaftiz babası Sirius'un Grimmauld Meydanı 12 numaradaki evine götürürler. Bu ev aynı zamanda Zümrüdüanka Yoldaşlığı'nın gizli karargâhıdır. Sirius toplantılar için ailesinin evini Zümrüdüanka Yoldaşlığı’na açmıştır. Harry, Moody'nin gösterdiği eski fotoğrafla annesiyle babasının da Zümrüdüanka Yoldaşlığı’nın ilk üyelerinden olduğunu ve şu anki örgüt üyeleri arasında Molly ve Arthur Weasley’nin, Remus Lupin’in, Severus Snape’in ve şaşkınlık ve memnuniyetle karşıladığı vaftiz babası Sirius Black’in de bulunduğunu öğrenir. Harry’nin duruşmadaki tek umudu, genç büyücünün temelli gitmesini istemek için kendince sebepleri olan Sihir Bakanı Cornelius Fudge’ın yönettiği kurmaca mahkemede kendini savunmaktır. Harry, büyük ölçüde Hogwarts’ın emektar müdürü Albus Dumbledore’un müdahalesiyle ve tanık Arabella Figg sayesinde suçsuz bulunarak Fudge’ı çok üzer, ama ilk kez okuluna dönerken kaygılı ve huzursuzdur.
Hogwarts’a dönüşünde, Harry hem şüpheli bakışlar, hem Gelecek Postası'nın Harry’nin soyadını Potter’dan “Plotter”a (entrikacı) çevirerek attığı başlık ve hem de Lord Voldemort’un dönüşüyle ilgili yalan söylediği suçlamasıyla karşılaşır. Kendini yalnız ve dışlanmış hisseden Harry, Ron ve Hermione’nin yardım ve destek önerilerine bile ayak diretir çünkü yaşadıklarını kimsenin anlayamayacağını düşünmektedir, hatta en yakın arkadaşlarının bile...
HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI OYUNCULARI
Harry Potter - Daniel Radcliffe
Ron Weasley - Rupert Grint
Hermione Granger Emma Watson
Argus Filch - David Bradley
Wilhelmina Grubbly-Plank Apple Brook
Rubeus Hagrid - Robbie Coltrane
Filius Flitwick - Warwick Davis
Albus Dumbledore - Michael Gambon
Severus Snape - Alan Rickman
Minerva McGonagall - Maggie Smith
Dolores Umbridge - Imelda Staunton
Sybill Trelawney - Emma Thompson
Padma Patil - Afshan Azad
Parvati Patil - Shefali Chowdhury
Dean Thomas - Alfred Enoch
Draco Malfoy - Tom Felton
Gregory Goyle - Joshua Herdman