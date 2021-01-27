Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Hasan Can Kaya sevgilisi kim?
Hasan Can Kaya kimdir? Son dönemde yıldızı parlayan Konuşanlar adlı talkshow'u ile dikkat çeken Hasan Can Kaya dizi projesi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hasan Can Kaya'nın sevgilisinin olacağı bilgisi ayrıca merak uyandırdı. Peki, Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kim?
Konuşanlar programı ile yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekti ve Exxen platformuna dahil oldu. Hasan Can Kaya şimdilerde yeni dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
HASAN CAN KAYA KİMDİR?
16 Aralık 1989’da İstanbul’un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.
HASAN CAN KAYA PROJELERİ
Konuşanlar Talk Show
Hasan Can Kaya - Stand Up Party
HASAN CAN KAYA 'BİR YERALTI SİTCOMU'
Hasan Can Kaya Exxen'deki ikinci projesi ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizi çekimlerine başlayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San yönetmen koltuğunda olacak.
SULTAN SAN KİMDİR?
Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:
Güldür Güldür Show
Güldüy Güldüy Çocuk Show
5er Beşer
İnsanlar Alemi
Can Dostlar
Konuşanlar