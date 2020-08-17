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17.08.2020 - 07:00 |

Hasret giderdiler

Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davut-oğlu’nun hizmette ve sosyal sorumluluk alanında sınır tanımayan eşi Yeşim Davutoğlu, pandemi döneminde de boş durmuyor.

Hasret giderdiler
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Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davut-oğlu’nun hizmette ve sosyal sorumluluk alanında sınır tanımayan eşi Yeşim Davutoğlu, pandemi döneminde de boş durmuyor. Davutoğlu, şu sıralar yetim ve ayaklarından engelli iki Afrikalı çocuğu İstanbul’a getirip, Bezmi Alem Vakıf Hastanesi Rektörü Rümeysa Kazancıoğlu ve ekibinin üstlendiği ameliyatla sağlıklarına kavuşturmanın mutluğunu yaşıyor. Önceki gün Four Season Otel’de onuruna verilen yemeğe katılan Yeşim Davutoğlu, Monik İpekel, Gülnur Kamaşak ve kızı Naz Kamaşak’la buluşup, hasret giderdi.

Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kestiŞarkıcı Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya'da gelin arabasının önünü kesti. Morgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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